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Происшествия

Под Одессой браконьер наехал машиной на пограничника: первые подробности и фото

14:09 5 июня 2020
пограничники и браконьеры

Пограничники Измаильского отряда задержали семерых мужчин, которые занимались браконьерской деятельностью на озере Кагул под Одессой. Недавно в Закарпатье задержали группу контрабандистов с сигаретами.

Пытаясь скрыться с уловом и снастями, одесские «рыбаки» наехали автомобилем на пограничника.

В Госпогранслужбе сообщили, что не реагируя на требование военнослужащих остановиться, водитель попытался скрыться на «Ниве», и травмировал пограничника. Остановить машину удалось только после предупредительного выстрела вверх.

Браконьерами оказались жители Ренийского района. Они незаконно ловили рыбу запрещенными лесковыми сетками на резиновой лодке.

Во время задержания были изъяты орудия лова, вылов, лодка и два автомобиля. Водителя, совершившего наезд на пограничника, задержали.

В ведомстве отметили, что жизни и здоровью травмированного пограничника ничего не угрожает.

Напомним, в Киеве водитель-хулиган тяжело травмировал полицейского, наехав своим авто ему на ногу.

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