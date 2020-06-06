158 квартир, гаражи, парковки и земля: в Раде обнаружили "короля недвижимости"

Украина

В Верховной Раде нашелся депутат, задекларировавший 158 квартир. Это пока что рекордное число объектов недвижимости, внесенных в декларацию о доходах за 2019 год. Рекордсменом стал Виктор Мялик, парламентарий из группы «За будущее».

Депутатские квартиры площадью от 38 до 95 кв. м находятся в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Также семье депутата принадлежат два жилых дома и дачный дом (128 кв. м) в Мотовиловке Фастовского района Киевской области. Два из зданий зарегистрированы на депутата, еще одно — на супругу главы семьи.

Также депутат задекларировал несколько сотен нежилых помещений, гаражей, паркомест, около 80 земельных участков под Киевом и в Ровенской области. Кроме того, в декларацию внесены производственное здание автосервиса и здание детсада в Софиевской Борщаговке.

Из автомобилей у депутата Мялика есть Lexus LS460L (2015 года) и Lexus LX570 (2016 года). Супруга парламентария владеет автомобилями Mercedes-Benz (2016 года) и Porsche Cayenne (2018 года).

За 2019 год Мялик задекларировал 314 тыс. гривен депутатской зарплаты и 29 тыс. гривен зарплаты в «МДС-БУД».

Напомним, ранее свою недвижимость под Киевом задекларировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а нардеп от «Слуги народа» Холодов указал в декларации недостроенный коттедж в элитном поселке Козин Киевской области.

Фото Віктор Мялик/Facebook

347

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter