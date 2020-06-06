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Всем показали: Лукашенко похвастался, что в разгар пандемии коронавируса Беларусь не закрылась на карантин

16:25 6 июня 2020
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране в условиях пандемии COVID-19 научились справляться с этой проблемой и не пришлось идти на крайние меры.

«Нам пока вообще удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — заявил он на встрече с активом Могилевской области, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что не вводил карантин, так как понимал, какое «будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом».

«У нас нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час. Но когда начали некоторые „плявузгать“ у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем. Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом», — отметил президент.

Он заявил, что в Беларуси нет надобности вводить крайние меры, так как там врачи «научились справляться с этой болезнью».

«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры. Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни», — сказал Лукашенко.

Как писали «ФАКТЫ», 9 мая в Минске в разгар пандемии коронавируса провели парад в честь Дня Победы. За несколько недель до этого сеть всколыхнула информация о переполненных больницах в Беларуси из-за слишком большого количества больных острой коронавирусной болезнью. Врач из Витебска тогда рассказал, что больных девать некуда и их ложат даже в хирургические отделения.

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