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В Минске в разгар пандемии коронавируса провели парад в честь Дня Победы (фото, видео)
В столице Беларуси прошел военный парад, приуроченный к 75-ой годовщине победы стран антигитлеровской коалиции над нацизмом.
На КПП гостей парада встречали люди в масках и перчатках, иногда предлагали побрызгать руки антисептиком. Военных и охраны в масках не было, только гражданские.
Люди на трибунах прижимались друг к другу как могли, лишь бы все поместились. Необходимая дистанция для избежания передачи коронавируса не соблюдалась. Среди гостей парада было немало детей и студентов, людей среднего и старшего возраста. Абсолютное большинство зрителей пришли без масок, сообщает ONLINER.
На параде присутствовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он обратился с поздравлениями к военным, ветеранам, соотечественникам и гостям Беларуси. Лидер Беларуси говорил о том, что тяжести войны не сравнятся с нынешними и обратился к тем, кто осуждает проведение парада.
«Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников победы, белорусов. Мы не могли поступить иначе…», — начал он.
Президент поблагодарил всех участников Второй мировой войны за победу. Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также мужества и стойкости.
Минск — единственный город постсоветского пространства, который проводит сегодня военный парад.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Лукашенко приглашал на парад в Минске президента Украины Владимира Зеленского, но тот отказался.204
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