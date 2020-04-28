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В сеть выложили запись разговора с врачом в одной из больниц Витебска (Беларусь), где медик говорит о том, что медучреждения перегружены пациентами с коронавирусной инфекцией. Тем временем в минувшие выходные власти устроили в стране массовый субботник.

Видео выложили на страничке ресурса «Баста». «Откровенный разговор жителя Витебска, родственник которого лежит в одной из больниц города, с лечащим врачом. Из диалога хорошо понятна ситуация, которая сложилась в областном центре сегодня», — говорится в комментарии.

В частности, лечащий врач говорит, что «короны очень много: «Больных девать некуда, вчера уже повезли чисто одни подтвержденные «короны» в хирургическое отделение, забили, класть некуда… Я объясняю, что это — глобальные дела, это не дело одного этого отделения, мы не можем разобраться».

Также медик говорит, что в медучреждении мало тестов на коронавирусную инфекцию, и что не хватает профильных медиков. «Я еще раз объясняю: у нас военное положение, весь город забит пневмониями… Это не обычная ситуация, чтобы проктолог лечил пульмонологических больных, это нормально или нет? Но такая ситуация возникла… Просто сейчас ситуация, которая в стране у нас и в медицине, я не знаю, когда такая ситуация была. Чума какая-нибудь. Всемирная пандемия… Вчера было два или три теста на все отделение, сегодня у нас уже двенадцать тестов, это прогресс. Вот вторая партия, что после вас поступили, мы не сделали (тестов. — Ред.)никому, ну может одному — двум. Все они лежат не тестированные с первого числа. Нет тестов, если бы были, я бы их направо и налево делал. Нет. И это не от меня зависит. И руководство наше об этом знает, значит и еще выше знают, что нет этих тестов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко не стал вводить в стране карантин из-за коронавируса по экономическим соображениям.

Также белорусский власти не намерены отказываться от проведения парада на 9 мая.

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