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Стиль жизни

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новое фото детей – принца Джорджа и принцессы Шарлотты

17:07 6 июня 2020
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новое фото своих старших детей — шестилетнего принца Джорджа и пятилетней принцессы Шарлотты. Снимок мужа, сына и дочери сделала сама Кейт. Ранее несколько фотографий из этой же серии были обнародованы 2 мая — в день рождения Шарлотты.

Таким образом королевская семья отметила национальную Неделю волонтеров в Великобритании. Семейство герцога и герцогини Кембриджских принимало участие в волонтерской деятельности в апреле этого года, пакуя и доставляя продукты нуждающимся людям в графстве Норфолк — в основном пенсионерам, которые из-за карантина не имели возможности сами посещать магазины. Кембриджи, которые самоизолировались в своем загородном поместье Анмер-холл, расположенном возле королевского дворца Сандрингем, потратили более двух с воловиной часов, развозя пакеты с едой по округе.

Миддлтон запечатлела момент, когда Уильям, Джордж и Шарлотта подходили к двери одного из местных жителей. Фанаты королевской семьи сочли снимок очень милым. Но удивились, отметив, что Уильям держит зонт над собственной головой, прикрывая также Джорджа. А вот Шарлотта мокнет под дождем.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Это заговор? Возмутившую Кейт Миддлтон статью написала журналистка, связанная с Меган Маркл.

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