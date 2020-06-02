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Это заговор? Возмутившую Кейт Миддлтон статью написала журналистка, связанная с Меган Маркл
Скандал в связи со статьей в Tatler, посвященной Кейт Миддлтон, набирает обороты. Материал авторства журналистки и писательницы Анны Пастернак (которая приходится внучатой племянницей знаменитому российскому поэту Борису Пастернаку) вызвал возмущение Кенсингтонского дворца. Юристы герцога и герцогини Кембриджских направили в редакцию официальное письмо с требованием убрать статью из интернета, пригрозив изданию судом.
До сих пор такие меры применялись только в исключительно вопиющих случаях — к примеру после того, как французский журнал Closer опубликовал фотографии герцогини топлес. Обычно представители королевской семьи придерживаются правила «никогда не жалуйся, ничего не объясняй». Однако, похоже, что принц Уильям и Кейт Миддлтон решили отступить от этого неписаного закона — по примеру принца Гарри и Меган Маркл, которые ранее вступили в войну с британскими таблоидами, обвинив их в клевете и подав в суд на ряд изданий.
Хотя Tatler настаивает на своей правоте и надежности источников, дворец утверждает, что статья Пастернак «содержит множество неточностей и ложных искажений». Источник во дворце говорит, что статья «причинила огромную ненужную боль Кейт, и утверждение, будто бы она чувствует себя загнанной в ловушку и несчастной, было совершенно неверным». В статье также приводится причина ссоры между Кейт и Меган накануне свадьбы Маркл с принцем Гарри. А также упоминаются в негативном ключе родственники Миддлтон. И даже критикуется внешность Кейт, которую обвиняют в чрезмерной худобе.
Между тем британское издание The Sun заподозрило заговор, отследив связь Пастернак с Меган Маркл, которая, как известно, не слишком ладит с Кейт. Как выяснилось, Анна является близкой подругой Ванессы Малруни, которая ранее также работала журналисткой в Tatler. А Ванесса приходится невесткой стилистке Джессике Малруни — проживающей в Канаде ближайшей подруги Меган. «Это интригует», — приводит The Sun слова инсайдера.
Маркл, как отмечает СМИ, ранее уже использовала своих подруг для обнародования информации, которую она, из-за своего статуса, не могла публиковать самостоятельно. Так, в прошлом году вспыхнул скандал после того, как пятеро анонимных друзей Меган (в их числе, как полагают, была и Джессика) дали интервью американскому журналу People, где рассказали в том числе и об отношениях Меган с ее отцом Томасом Марклом, выставив его не в лучшем свете. Томас пришел в ярость и, желая опровергнуть порочившие его слова, передал журналистам личное письмо дочери, которое позже стало поводом к предъявлению иска герцогом и герцогиней Сассекскими изданию Daily Mail. Сама Меган настаивала на том, что не просила подруг давать интервью.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обвиняет королевскую семью в заговоре против нее.
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