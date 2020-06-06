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Шоу-бизнес

Умерла актриса из "Основного инстинкта" и сериала "Друзья"

21:54 6 июня 2020
Мэри Пэт Глисон

В США скончалась популярная актриса Мэри Пэт Глисон. Ее по праву называли королевой эпизода. За свою долгую карьеру она снялась более чем в 160 фильмах и сериалах, многие из которых являются культовыми.

Глисон умерла 2 июня в возрасте 70 лет от рака. Ее менеджер заявил, что Мэри «была настоящим бойцом».

Ее карьера началась в 1982 году, когда она получила небольшую роль в сериале «Техас», выходившем на канале NBC. Уже четыре года спустя Глисон получила премию «Эмми» как соавтор сценария сериала «Направляющий свет», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Многие зрители помнят ее яркие появления на экране в сериалах «Друзья», «Черный список», «Мамаша».

Среди художественных фильмов, в которых сыграла Глисон, были «Основной инстинкт» (сотрудница службы по делам несовершеннолетних), «Масло Лоренцо» (библиотекарь), «Прогулка в облаках» (водитель автобуса), «Траффик» (секретарша торговца наркотиками, выступавшая в суде как свидетель), «Брюс Всемогущий» (женщина с очень большим весом), «Невыносимая жестокость» (официантка Неро).

Последней актерской работой Мэри Пэт Глисон стала роль школьного советника в фильме компании Netflix «Сьерра Берджесс — неудачница», который вышел в 2018 году.

Тело актрисы кремировали, а пепел развеяли согласно ее последней воле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярной голливудской актрисы Ширли Найт. Обладательница двух премий «Эмми» и «Золотого глобуса» умерла 22 апреля в возрасте 83 лет.

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Умерла актриса из "Основного инстинкта" и сериала "Друзья"

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