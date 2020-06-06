- 23:03 Под Киевом авто раздавило песочницу, в которой играли дети
- 22:27 Почем нары? Минюст затеял большую распродажу тюрем
- 21:54 Умерла актриса из "Основного инстинкта" и сериала "Друзья"
- 21:31 «Последние данные тревожны»: Степанов обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом
- 21:14 «Шахтер» в голевой перестрелке победил «Десну» в Киеве: видеообзоры матчей УПЛ
- 21:02 На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ
- 20:32 Боевики «ДНР» обстреляли Красногоровку: фото разрушений
- 20:31 «Так я уже труп?»: под Херсоном задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови
- 20:12 Поздравления с Троицей: лучшие пожелания и яркие открытки
- 19:51 Кого ждет удача: гороскоп на 7 июня для всех знаков зодиака
- 19:34 Зеленский «рассекретил» кандидатов на пост министра образования
- 19:20 День Святой Троицы: традиции и запреты праздника
Под Киевом авто раздавило песочницу, в которой играли дети (видео)
В Святопетровском, расположенном в Киевской области, водитель легковушки задним ходом въехал на детскую площадку. Чудом обошлось без пострадавших. Ранее в Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила мать с двумя детьми.
Как сообщается в сюжете ТСН.ua, в одном из жилых комплексов автомобиль задним ходом въехал на площадку, на которой играли дети. Машина раздробила песочницу, а детей от травм спасли буквально сантиметры. Причина инцидента была в том, что машину припарковали рядом с неогражденной детской зоной.
Один из жильцов не позволил водителю сбежать и вызвал полицию.
С момента происшествия прошло уже 3 дня, но машины, как и раньше, паркуются рядом с детской площадкой. Водители говорят, что выбора у них нет, и предлагают оградить детскую зону забором.
Ранее сообщалось, что на Тернопольщине виновником ДТП с детьми стал пьяный священник.6
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.