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Происшествия

Под Киевом авто раздавило песочницу, в которой играли дети (видео)

23:03 6 июня 2020
Площадка

В Святопетровском, расположенном в Киевской области, водитель легковушки задним ходом въехал на детскую площадку. Чудом обошлось без пострадавших. Ранее в Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила мать с двумя детьми.

Как сообщается в сюжете ТСН.ua, в одном из жилых комплексов автомобиль задним ходом въехал на площадку, на которой играли дети. Машина раздробила песочницу, а детей от травм спасли буквально сантиметры. Причина инцидента была в том, что машину припарковали рядом с неогражденной детской зоной.

Один из жильцов не позволил водителю сбежать и вызвал полицию.

С момента происшествия прошло уже 3 дня, но машины, как и раньше, паркуются рядом с детской площадкой. Водители говорят, что выбора у них нет, и предлагают оградить детскую зону забором.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине виновником ДТП с детьми стал пьяный священник.

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