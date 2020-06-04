Будет сидеть: суд в Тернополе отменил условный срок священнику, ставшему виновнику крупного ДТП

Происшествия

Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор, вынесенный священнослужителю Василию П., который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП в Тернопольской области. Другого нетрезвого священника задержали в Харькове, где он спровоцировал аварию.

Как сообщает судебная власть Украины, в июле 2019 года 39-летний Василий П. в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Рено Логан». При изменении направления движения он пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Рено Трафик». В результате аварии травмы получили водитель и шесть пассажиров микроавтобуса.

Суд наказал виновника ДТП пятью годами лишения свободы. Но Василий П. искренне раскаялся и признал свою вину, он священнослужитель и воспитывает шестерых детей. Поэтому суд освободил его от отбывания основного наказания и установил один год испытательного срока. Кроме того, по гражданским искам с обвиняемого должны взыскать 418 тыс. 76 грн компенсаций за материальный и моральный ущерб.

Прокурор подал апелляционную жалобу, в которой просил назначить Василию П. наказание в виде пяти лет лишения свободы. Коллегия судей приняла во внимание то, что священник совершил преступление при отягчающих обстоятельствах, а также не возместил пострадавшим моральный и материальный ущерб. В результате жалоба прокурора была частично удовлетворена — Василя П. лишили свободы на три года.

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