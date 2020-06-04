26.60 / 26.82 29.52 / 29.97
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Будет сидеть: суд в Тернополе отменил условный срок священнику, ставшему виновнику крупного ДТП

15:09 4 июня 2020
В тюрьме

Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор, вынесенный священнослужителю Василию П., который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП в Тернопольской области. Другого нетрезвого священника задержали в Харькове, где он спровоцировал аварию.

Как сообщает судебная власть Украины, в июле 2019 года 39-летний Василий П. в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Рено Логан». При изменении направления движения он пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Рено Трафик». В результате аварии травмы получили водитель и шесть пассажиров микроавтобуса.

Суд наказал виновника ДТП пятью годами лишения свободы. Но Василий П. искренне раскаялся и признал свою вину, он священнослужитель и воспитывает шестерых детей. Поэтому суд освободил его от отбывания основного наказания и установил один год испытательного срока. Кроме того, по гражданским искам с обвиняемого должны взыскать 418 тыс. 76 грн компенсаций за материальный и моральный ущерб.

Прокурор подал апелляционную жалобу, в которой просил назначить Василию П. наказание в виде пяти лет лишения свободы. Коллегия судей приняла во внимание то, что священник совершил преступление при отягчающих обстоятельствах, а также не возместил пострадавшим моральный и материальный ущерб. В результате жалоба прокурора была частично удовлетворена — Василя П. лишили свободы на три года.

Ранее сообщалось, что под Николаевом девочек развращал пастор.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кортеж Зеленского

"Люди в черном": кортеж Зеленского в украинской глубинке повеселил сеть (видео)

«Ну, погоди!» кадр из мультфильма

Стало известно, как будет выглядеть новый Волк из "Ну, погоди!" (фото)

Мужчина на крыльце

Австралиец согнал беседовавшего с журналистами премьер-министра страны со своего газона (видео)

Алексей Кучер

"Живет в квартире сепаратиста": вокруг главы Харьковской ОГА разгорается скандал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер