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Происшествия

В Киеве прохожие спасли 10-летнюю девочку, оказавшуюся под завалом песка (фото, видео)

8:42 7 июня 2020
На месте происшествия

На Оболонской набережной ребенка засыпало горой песка. Ранее в Запорожье в нелегальном детсаду погибла девочка.

Как сообщила в своем Facebook журналист Дарья Вершиленко, девочка провел две минуты под горой песка, но чудом выжила.

«Сидим на Оболонской набережной. Дети роют траншею. Тут крик. Девочка лет 10 провалилась. Три мужчины кинулись рыть песок. Минута. Смотрю, ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали уже все. Достали синюю, но дышащую! Потом милиция, скорая. Дальше комменты очевидцев. Надеюсь, завтра кучи песка не будет», — написала Вершиленко.

Ранее сообщалось, что в городе Бровары Киевской области на детской площадке в парке девочка вылетела из кабинки и застряла под качелями.

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