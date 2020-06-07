Доллару предрекли скорое падение до 26,3 гривни

Деньги

В течение второй недели июня 2020 года ожидается снижение курса американского доллара к гривне из-за утверждения Международным валютным фондом (МВФ) программы Stand-by для Украины. Такой прогноз высказал известный финансовый эксперт, старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 грн», — сообщил он, передает РБК-Украина.

По его словам, на прошлой неделе наблюдалось снижение курса доллара, в том числе благодаря тому, что эпопея с кредитом МВФ вышла на финишную прямую, а деньги могут поступить в страну уже на следующей неделе.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,91 до 26,70 грн (-0,8%).

На 7 июня 2020 года официальный курс гривни установлен на уровне 26,70 грн/долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как писали «ФАКТЫ», прогноз о дальнейшем снижении курса доллара в Украине ранее высказал также руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. Как рассказал он «ФАКТАМ», в ближайшее время в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 грн за доллар. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения.

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