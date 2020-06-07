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Проблема не решена: на границе с Польшей по-прежнему огромные очереди без дистанции и масок (фото)
На украинской-польской границе сохраняются большие очереди. Так, на пункте пропуска «Шегини» люди по-прежнему стоят без масок и не соблюдают неодходимую дистанцию.
Это следует из фотографии, опубликованной в Facebook-сообществе «Granica/Кордон PL — UA».
«Шегини, пеший в сторону Польши, без изменений. Фото: Иван Кравец, 07.06.2020, 01.30 (PL)», — говорится в описании фото.
Как писали «ФАКТЫ», ранее львовский журналист Игорь Зинкевич показал в сети видео из пункта пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, где образовалась километровая очередь из заробитчан, возвращающихся на работу в Польшу.
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что очереди образовались из-за ограничительных мер с польской стороны. Ведомство рекомендовало гражданам, следующим на выход из Украины, учитывать ограничительные меры, введенные смежной стороной, и время, необходимое для проведения таможенных и пограничных процедур.246
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