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Мир

На трассе под Одессой из-за лопнувшего колеса погиб водитель и пострадал ребенок

14:32 7 июня 2020
авария

В воскресенье, 7 июня, на автодороге Одесса — Киев автомобиль BMW врезался в отбойник. Водитель погиб на месте, трое пассажиров, в числе которых ребенок 2017 года рождения, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Напомним, накануне на въезде в Киев легковушка протаранила блокпост, водитель погиб.

Трагедия разыгралась возле села Бурдовка Раздельнянского района Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, водитель значительно превысил скорость, у иномарки лопнуло колесо. Потеряв управление, автомобиль врезался в отбойник, а затем его отбросило на 100 метров от места столкновения.

«Все обстоятельств случившегося устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.

По имеющейся информации, травмированный ребенок госпитализирован в детскую больниц, вместе со своей мамой. Погибший водитель — 52-летний житель Овидиопольского района Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии на Закарпатье с участием пьяного патрульного полицейского, в которой чудом не пострадали дети. А под Мелитополем поезд врезался в машину, погиб человек.

Фото Нацполиции

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