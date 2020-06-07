- 14:33 Малюська признался, что государство не в состоянии контролировать захваченное «евромайдановцами» «Межигорье»
- 14:32 На трассе под Одессой из-за лопнувшего колеса погиб водитель и пострадал ребенок
- 14:27 Олимпийский чемпион за одну ночь спустил в стриптиз-клубе миллион долларов
- 13:58 Таки побили: "слуги народа" подтвердили факт нападения на их нардепа
- 13:48 Минздрав ослабил карантин еще для трех областей
- 12:43 "Полная самодеятельность": Степанов объяснил, должны ли родители покупать антисептики и маски для детсадов
- 12:29 Среди заболевших — пятимесячный ребенок: Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве
- 12:15 «Лечить вас будет некому»: коронавирус вызвал коллапс в Харьковской инфекционной больнице
- 12:07 Проблема не решена: на границе с Польшей по-прежнему огромные очереди без дистанции и масок
- 12:03 Не Стамбул и не Москва: УЕФА определился с местом проведения решающей стадии ЛЧ
- 11:55 Метеорологи официально подтвердили приход лета, опоздавшего на три недели
- 11:12 В Закарпатье пьяный патрульный едва не убил двух детей
На трассе под Одессой из-за лопнувшего колеса погиб водитель и пострадал ребенок
В воскресенье, 7 июня, на автодороге Одесса — Киев автомобиль BMW врезался в отбойник. Водитель погиб на месте, трое пассажиров, в числе которых ребенок 2017 года рождения, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Напомним, накануне на въезде в Киев легковушка протаранила блокпост, водитель погиб.
Трагедия разыгралась возле села Бурдовка Раздельнянского района Одесской области.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, водитель значительно превысил скорость, у иномарки лопнуло колесо. Потеряв управление, автомобиль врезался в отбойник, а затем его отбросило на 100 метров от места столкновения.
«Все обстоятельств случившегося устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.
По имеющейся информации, травмированный ребенок госпитализирован в детскую больниц, вместе со своей мамой. Погибший водитель — 52-летний житель Овидиопольского района Одесской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии на Закарпатье с участием пьяного патрульного полицейского, в которой чудом не пострадали дети. А под Мелитополем поезд врезался в машину, погиб человек.
Фото Нацполиции
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».