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Под Мелитополем поезд врезался в машину: есть погибший (фото)
В Запорожской области на железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП — погиб водитель авто, которое столкнулось с поездом. Ранее поезд протаранил легковушку под Днепром — все ехавшие в авто погибли.
Как сообщают в ГУНП в Запорожской области, ЧП произошло в районе села Обильне Мелитопольского района в 6:30 утра в пятницу, 5 июня.
«Правоохранители установили, что водитель автомобиля „ВАЗ“ (житель Мелитопольского района 1979 года рождения) выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом под управлением машиниста, жителя города Днепр 1989 года рождения. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу», — сообщают в полиции Запорожской области.
Областная полиция просит свидетелей ДТП и тех водителей, на регистраторе в авто которых могут быть запечатлены обстоятельства, связанные с ДТП, сообщить по телефонам (095) 687−57−67, (098) 987−94−44 или 102.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Боронява, расположенном в Хустском районе Закарпатской области, произошло ДТП — водитель микроавтобуса Mercedes Benz проигнорировал красный сигнал светофора и опущенный на переезде шлагбаум. Авто выехало на пути и столкнулось с поездом.113
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