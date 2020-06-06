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На въезде в Киев легковушка таранила блокпост, водитель погиб (фото)
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 6 июня, около 14 часов на въезде в столицу: на КП полиции на Одесской трассе старенькая «Хонда» на огромной скорости таранила сооружение блокпоста, оставшееся с 2014 года. Кроме того, были повреждены еще два авто — легковушка «Лада Калина» и микроавтобус «Мерседес Вито». Напомним, ранее на трассе Киев — Одесса в Черкасской области произошла автокатастрофа, в результате которой погибли четыре человека.
Возвращавшийся в Киев водитель «Мерседеса» рассказал, что перед КП была тянучка. Неожиданно медленно ехавший микроавтобус сотряс сильный удар. Авто отлетело вперед, зацепило по касательной «Ладу» и остановилось примерно в полусотне метров от места столкновения.
Водителю и пассажирам «Мерседеса» еще повезло: основная сила удара «Хонды» пришлась на бетонные блоки конструкции недействующего блокпоста.
Водитель «японца» оказался зажат в салоне, пришлось вызывать спасателей. Увы, травмы оказались смертельными.
По предварительным данным, погибшему 24 года. Машина была зарегистрирована совсем недавно.
Причину этого трагического происшествия будет выяснять следствие.
Напомним, крупная авария произошла вечером 4 июня недалеко от КП «Пуща-Водица» — здесь столкнулись два грузовика, один из которых перевозил 20 тонн битума.
Фото автора145
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