- 15:56 Шевченко сделал заявление о дальнейшей судьбе в сборной Украины
- 14:53 Скандально известного шпиона Скрипаля обнаружили в Новой Зеландии
- 14:33 Малюська признался, что государство не в состоянии контролировать захваченное «евромайдановцами» «Межигорье»
- 14:32 На трассе под Одессой из-за лопнувшего колеса погиб водитель и пострадал ребенок
- 14:27 Олимпийский чемпион за одну ночь спустил в стриптиз-клубе миллион долларов
- 13:58 Таки побили: "слуги народа" подтвердили факт нападения на их нардепа
- 13:48 Минздрав ослабил карантин еще для трех областей
- 12:43 "Полная самодеятельность": Степанов объяснил, должны ли родители покупать антисептики и маски для детсадов
- 12:29 Среди заболевших — пятимесячный ребенок: Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве
- 12:15 «Лечить вас будет некому»: коронавирус вызвал коллапс в Харьковской инфекционной больнице
- 12:07 Проблема не решена: на границе с Польшей по-прежнему огромные очереди без дистанции и масок
- 12:03 Не Стамбул и не Москва: УЕФА определился с местом проведения решающей стадии ЛЧ
Скандально известного шпиона Скрипаля обнаружили в Новой Зеландии
Экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления перебрались из Великобритании в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами с придуманными биографиями. Об этом 7 июня сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Туманного Альбиона.
В статье указывается, что для них выдуманы биографии и оформлены соответствующие документы. Им также оказана материальная помощь для того, чтобы начать новую жизнь, пишет EADaily.
Скрипали, скорее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными. Бывший сосед Сергея Скрипаля Росс Кассиди заявил, что в декабре получил от него открытку. Тот поздравлял его с Рождеством. Именно Кассади и его жена отвезли Скрипаля в аэропорт Хитроу, чтобы забрать оттуда Юлию за день до того, как россияне подверглись воздействию отравляющего вещества.
Супруги Кассади больше десяти лет дружили со Скрипалями и стали единственными гражданскими лицами, получившими разрешение навестить Юлию в больнице после предполагаемого отравления.
Как писали «ФАКТЫ», бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта 2018 года. Британские силовики считают, что для этого использовали нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». В отравлении подозревают сотрудников ГРУ, известных как Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее Bellingcat и Insider идентифицировали Боширова как полковника ГРУ Анатолия Чепигу, а Петрова — как военного врача Александра Мишкина.
Позднее журналисты назвали российского генерала, руководившего «операцией» по отравлению Скрипаля. Им оказался сотрудник ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов). Он руководил операцией из Лондона и постоянно отчитывался перед куратором из Москвы.494
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Малюська признался, что государство не в состоянии контролировать захваченное «евромайдановцами» «Межигорье»
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...