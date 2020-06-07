Скандально известного шпиона Скрипаля обнаружили в Новой Зеландии

Мир

Экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления перебрались из Великобритании в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами с придуманными биографиями. Об этом 7 июня сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Туманного Альбиона.

В статье указывается, что для них выдуманы биографии и оформлены соответствующие документы. Им также оказана материальная помощь для того, чтобы начать новую жизнь, пишет EADaily.

Скрипали, скорее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными. Бывший сосед Сергея Скрипаля Росс Кассиди заявил, что в декабре получил от него открытку. Тот поздравлял его с Рождеством. Именно Кассади и его жена отвезли Скрипаля в аэропорт Хитроу, чтобы забрать оттуда Юлию за день до того, как россияне подверглись воздействию отравляющего вещества.

Супруги Кассади больше десяти лет дружили со Скрипалями и стали единственными гражданскими лицами, получившими разрешение навестить Юлию в больнице после предполагаемого отравления.

Как писали «ФАКТЫ», бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта 2018 года. Британские силовики считают, что для этого использовали нервно-паралитическое вещество класса «Новичок». В отравлении подозревают сотрудников ГРУ, известных как Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее Bellingcat и Insider идентифицировали Боширова как полковника ГРУ Анатолия Чепигу, а Петрова — как военного врача Александра Мишкина.

Позднее журналисты назвали российского генерала, руководившего «операцией» по отравлению Скрипаля. Им оказался сотрудник ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов). Он руководил операцией из Лондона и постоянно отчитывался перед куратором из Москвы.

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