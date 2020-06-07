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На остановке в Николаеве расстреляли двух мужчин
В воскресенье, 7 июня, в Заводском районе Николаева произошла стрельба, в которой пострадали двое мужчин. Несколько дней назад массовая перестрелка была в Броварах под Киевом.
Вечером в Николаеве на улице Лазурной на конечной остановке одного из транспортных маршрутов неизвестные стреляли в двух мужчин, сообщили в областном главке полиции. Затем стрелявшие скрылись с места происшествия.
Пострадавших госпитализировали. Одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке.
На месте происшествия продолжают работать полицейские Заводского отдела полиции.
Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.
Напомним, утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка из-за конфликта между перевозчиками. В ней участвовали около ста человек. 31 мая Броварской суд избрал меру пресечения 12 участникам перестрелки. Их оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога. Как оказалось, в перестрелке принимали участие сотрудники киевских охранных фирм.414
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