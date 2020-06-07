26.50 / 26.68 29.68 / 30.07
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На остановке в Николаеве расстреляли двух мужчин

21:18 7 июня 2020
пистолет

В воскресенье, 7 июня, в Заводском районе Николаева произошла стрельба, в которой пострадали двое мужчин. Несколько дней назад массовая перестрелка была в Броварах под Киевом.

Вечером в Николаеве на улице Лазурной на конечной остановке одного из транспортных маршрутов неизвестные стреляли в двух мужчин, сообщили в областном главке полиции. Затем стрелявшие скрылись с места происшествия.

Пострадавших госпитализировали. Одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке.

На месте происшествия продолжают работать полицейские Заводского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Напомним, утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка из-за конфликта между перевозчиками. В ней участвовали около ста человек. 31 мая Броварской суд избрал меру пресечения 12 участникам перестрелки. Их оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога. Как оказалось, в перестрелке принимали участие сотрудники киевских охранных фирм.

414

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мужчина

"Семейная" резня на Киевщине: в полиции рассказали подробности массового убийства

Алексей Панин

Скандалиста Панина выгнали с похорон Кокшенова: что произошло

лечение коронавируса

«Лечить вас будет некому»: коронавирус вызвал коллапс в Харьковской инфекционной больнице

пистолет

На остановке в Николаеве расстреляли двух мужчин

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер