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В перестрелке в Броварах участвовали сотрудники охранных фирм Киева: выяснились новые детали
В пятницу, 5 июня, в МВД полностью аннулировали лицензии четырем охранным фирмам, сотрудники которых участвовали в перестрелке в Броварах.
Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров сообщил, что речь идет об ООО «Профохорона», ООО «Охранная группа «Киев-центр», ООО «ДВ-Секьюрити», ООО «Охранная группа «Форт-3».
По словам Гончарова, следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.
Напомним, утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка из-за конфликта между перевозчиками. В ней участвовали около ста человек. 31 мая Броварской суд избрал меру пресечения 12 участникам перестрелки. Их оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Во время обысков у участников вооруженного конфликта в Броварах были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, а также «черновые» записи.182
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