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Бой UFC 250 завершился диким нокаутом (видео)
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 250, одним из самых зрелищных поединков которого стала дуэль 28-летнего Коди Гарбрандта из США и 37-летнего Рафаэля Ассунсао из Бразилии.
Известный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) эффектно победил соперника во втором раунде. В одном из эпизодов бразилец пропустил убойный удар справа, завалившись без чувств на канвас октагона.
Теперь на счету Гарбрандта 12 побед и три поражения, Ассунсао проиграл восьмой бой из 35.
Отметим, что американец заработал за поединок 240 тысяч долларов, а его соперник — 158 тысяч. При этом в UFC поощрили Гарбрандта бонусом за одно из лучших выступлений вечера.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный Конор Макгрегор третий раз объявил об уходе из большого спорта.
Фото Twitter UFC84
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