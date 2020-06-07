Бой UFC 250 завершился диким нокаутом (видео)

Спорт

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 250, одним из самых зрелищных поединков которого стала дуэль 28-летнего Коди Гарбрандта из США и 37-летнего Рафаэля Ассунсао из Бразилии.



Известный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) эффектно победил соперника во втором раунде. В одном из эпизодов бразилец пропустил убойный удар справа, завалившись без чувств на канвас октагона.

Теперь на счету Гарбрандта 12 побед и три поражения, Ассунсао проиграл восьмой бой из 35.

Отметим, что американец заработал за поединок 240 тысяч долларов, а его соперник — 158 тысяч. При этом в UFC поощрили Гарбрандта бонусом за одно из лучших выступлений вечера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный Конор Макгрегор третий раз объявил об уходе из большого спорта.

Фото Twitter UFC

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