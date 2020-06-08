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В Германии призвали создать "НАТО в области здравоохранения"
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил создать европейский альянс по оказанию взаимной поддержки во время таких кризисов, как пандемия COVID-19. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, пишут местные СМИ.
«Новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения», — сказал Шпан.
По его словам, чтобы оказать быструю и эффективную помощь, следует разработать единые структуры, к которым могли бы прибегнуть эксперты, врачи и которые позволили бы мобилизовать ресурсы.
Министр отметил, что хотел бы расширить деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и создать из него подобие общеевропейского института вирусологии.
Напомним, что по последним данным, всего в мире зафиксировано более 7 миллионов случаев заражения COVID-19; 402 666 человек умерли, 226 731 пациент выздоровел. Больше всего подтвержденных случаев отмечено в США, где коронавирусом заразились 1 990 109 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, согласно исследованиям ученых, носители второй группы крови (А) на 20% чаще попадали в больницы с COVID-19, чем остальные граждане, а обладатели первой группы крови (O), наоборот, заражались коронавирусом на 30% реже. Поэтому помощь, конечно, понадобится в первую очередь европейцам со второй группой крови.31
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