Мир

Распространение коронавируса в Китае позволило медикам этой страны еще в середине марта сделать вывод, что вероятность заражения коронавирусом зависит не только от возраста человека, гипертонии или диабета, но и от его группы крови.

В частности, их наблюдения показали, что носители второй группы крови (А) на 20% чаще попадали в больницы с COVID-19, чем остальные жители Китая, а обладатели первой группы крови (O), наоборот, заражались коронавирусом на 30% реже.

Их выводы заинтересовали немецких ученых, и большой коллектив медиков, и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке решил выяснил генетическую подоплеку подобных различий. Они провели пока самый масштабный геномный анализ носителей коронавирусной инфекции.

Проанализировав генетические данные почти двух тысяч носителей коронавируса, ученые выяснили, что носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу нового типа (SARS-CoV-2) из-за особой мутации. Предварительные результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

«Наши коллеги уже находили свидетельства того, что группа крови может влиять на вероятность заражения вирусом. Наши опыты подтверждают это и указывают на то, что у обладателей первой группы крови шансы заполучить COVID-19 действительно ниже, а второй — выше. Вероятно, дело в том, что связанные с ней мутации повышают свертываемость крови», — пишут ученые.

Сообщается, что ученых интересовало, какие еще генетические факторы, помимо мутаций в гене APOE, могут помогать коронавирусу, а также способствовать осложнениям при COVID-19. Для ответа на этот вопрос генетики расшифровали геномы 1 980 жителей Испании и Италии, которые попали в семь разных больниц с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Исследователи сравнили наборы мутаций в их генах между собой, а также с тем, как подобные «опечатки» в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов. В общей сложности медики и генетики изучили, как на вероятность развития и характер протекания COVID-19 влияют более 8,5 млн вариаций в структуре генов.

Оказалось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации, одна из которых находилась на третьей, а другая — на девятой хромосоме. Первая повышала шансы на тяжелые формы коронавируснрой инфекции примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заразиться коронавирусом в 1,32 раза. Судя по их расположению внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая — в той части генома, которая определяет группу крови человека.

И то, и другое, по словам исследователей, было вполне логичным. Дело в том, что ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для проникновения в клетки человека, а из-за аналогичных мутаций в девятой хромосоме обычно повышается свертываемость крови, что очень опасно для носителей COVID-19. Подобные мутации чаще встречаются у людей со второй группой крови.

Все это, как отмечают Франке и его коллеги, одновременно объясняет то, почему группа крови влияет на вероятность заражения коронавирусом, а также то, почему иммунитет многих людей совершенно по-разному реагирует на коронавирусную инфекцию, несмотря на похожее состояние здоровья и одинаковый возраст. Подобные генетические различия, как заключают ученые, нужно учитывать при профилактике болезни и госпитализации уже заразившихся людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания для лечения больных COVID-19 гидроксихлорохина — противомалярийного препарата, который принимает для профилактики опасного заболевания президент США Дональд Трамп.

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