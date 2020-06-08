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Украина

Пандемия остановила правосудие: суд во Львове сворачивает работу из-за COVID-19

0:55 8 июня 2020
Судья в маске

Распространение коронавируса в Украине начинает влиять на работу судебной системы страны: в связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Судебная власть Украины».

«В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения», — сказано в сообщении.

О возобновлении работы суда и о дальнейших особенностях режима будет сообщено дополнительно.

Напомним, за последние сутки во Львовской области — 68 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 2121 инфицированных коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро 7 июня в Украине зафиксировали 26 999 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Так, за последние сутки зафиксировали 485 новых случаев Covid-19. С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 788 человек, 12 054 выздоровели.

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