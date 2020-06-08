Шоу-бизнес

"Просто секс-бомба": Седокова в едва заметных трусиках показала соблазнительный изгиб бедра и пышную грудь

37-летняя украинская певица и телеведущая, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, задумавшаяся в очередной раз об интервальном голодании, решила порадовать подписчиков в Instagram горячим снимком из ванной.

Во время съемки певица расположилась в комнате, стены которой выложены плиткой в восточном стиле, в едва заметных трусиках, и продемонстрировала соблазнительный изгиб бедра и пышную грудь из-под коричневого топа.

При этом красавица показала свои пышные формы и похвасталась идеальным загаром, что в условиях пандемии и закрытия границ некоторые дамы восприняли как издевательство.

На снимке певица приложила указательный пальчик к губам, что, тем не менее, не смогло заставить поклонников замолчать.

«Просто секс-бомба», «Хватит сводить с ума мужиков», «Огненная», «Грудь вот-вот лопнет», «А мне нравится, как Анна выглядит. Естественно и женственно. Когда женщина счастлива и светится от любви», — пишут фанаты в комментариях.

Некоторые фолловеры отметили, что Анна действительно так и сияет от любви, несмотря на недавние слухи о том, что она рассталась с бойфрендом — баскетболистом Янисом Тиммой, который на девять лет моложе нее.

Но все подозрения развеял сам Тимма — Янис отреагировал на пост комментарием-эмоцией, разместив множество огней. За это он удостоился более чем сотней лайков от фанатов Ани.

Как известно, недавно Седокова, несмотря на вынужденный перерыв в работе — все концерты и гастроли отменены из-за коронавируса — умудрилась купить вторую квартиру. Правда, она до сих пор не выплатила ипотеку за первую. Но, видимо, посчитала, что потянет оплату сразу двух апартаментов.

«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру», — сообщила гордая обладательница квадратных метров в новостройке.

Так что, видимо, у Анны все в порядке не только с личной жизнью, но и с финансами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сеть позабавил маленький сын певицы.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter