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"Просто секс-бомба": Седокова в едва заметных трусиках показала соблазнительный изгиб бедра и пышную грудь
37-летняя украинская певица и телеведущая, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, задумавшаяся в очередной раз об интервальном голодании, решила порадовать подписчиков в Instagram горячим снимком из ванной.
Во время съемки певица расположилась в комнате, стены которой выложены плиткой в восточном стиле, в едва заметных трусиках, и продемонстрировала соблазнительный изгиб бедра и пышную грудь из-под коричневого топа.
При этом красавица показала свои пышные формы и похвасталась идеальным загаром, что в условиях пандемии и закрытия границ некоторые дамы восприняли как издевательство.
На снимке певица приложила указательный пальчик к губам, что, тем не менее, не смогло заставить поклонников замолчать.
«Просто секс-бомба», «Хватит сводить с ума мужиков», «Огненная», «Грудь вот-вот лопнет», «А мне нравится, как Анна выглядит. Естественно и женственно. Когда женщина счастлива и светится от любви», — пишут фанаты в комментариях.
Некоторые фолловеры отметили, что Анна действительно так и сияет от любви, несмотря на недавние слухи о том, что она рассталась с бойфрендом — баскетболистом Янисом Тиммой, который на девять лет моложе нее.
Но все подозрения развеял сам Тимма — Янис отреагировал на пост комментарием-эмоцией, разместив множество огней. За это он удостоился более чем сотней лайков от фанатов Ани.
Как известно, недавно Седокова, несмотря на вынужденный перерыв в работе — все концерты и гастроли отменены из-за коронавируса — умудрилась купить вторую квартиру. Правда, она до сих пор не выплатила ипотеку за первую. Но, видимо, посчитала, что потянет оплату сразу двух апартаментов.
«Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру», — сообщила гордая обладательница квадратных метров в новостройке.
Так что, видимо, у Анны все в порядке не только с личной жизнью, но и с финансами.
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"Просто секс-бомба": Седокова в едва заметных трусиках показала соблазнительный изгиб бедра и пышную грудь
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!