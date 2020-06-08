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Больше не готовит сама: похудевшая на 45 кг Адель раскрыла секрет поддержания формы

3:22 8 июня 2020
Адель

Напугавшая фанатов своим похудением на 45 килограммов британская певица Адель решила раскрыть секрет поддержания формы.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Express.

По данным издания, исполнительница регулярно занимается спортом.

Но более важным стала корректировка певицей своего питания. Теперь она отдает предпочтение блюдам с низким содержанием углеводов. Адель отказалась от самостоятельного приготовления пищи и начала заказывать готовую здоровую еду. Ежедневно певица употребляет не более 1700 килокалорий.

Британская исполнительница ест три раза. Завтракает артистка блинчиками из цельнозерновой муки либо вареными яйцами, а на обед и ужин съедает салат с индейкой, кусочек запеченного лосося или немного поджаренной курицы.

В промежутках между приемами пищи Адель старается пить много воды и натуральные соки, а также ест свежие фрукты.

Ранее бывший персональный тренер Адель Пит Герасимо также решил высказаться по поводу ее похудения: по его словам, трансформация исполнительницы не была связана с желанием стать «суперхудой». Ее целью было улучшение здоровья.

Напомним, что в феврале Адель, сбросившую около 45 килограммов, не узнали на вечеринке «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z. Позднее фанатов также удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале похудевшая певица обвенчала свою лучшую подругу Лору Докрилл с гитаристом The Maccabees Хьюго Уайтом, выступив в роли священника. Право заключать браки она получила несколько лет назад.

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