Происшествия

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: мужчина погиб на месте происшествия

В ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Накануне сообщалось об аварии на трассе Киев-Чоп в районе Ровно.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте инцидента, пишут «ВартовіЕспресо».

Предварительно известно, что автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на высокой скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода.

От удара пассажир Honda, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из авто. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Также Honda задела легковушка BMW. Водители обоих автомобилей от помощи врачей отказались.

После аварии на месте работали спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Возможно, они установят больше подробностей о трагедии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Закарпатье произошло ДТП с участием пьяного патрульного полицейского. Так, в селе Мужиево Береговского района автомобиль марки «Форд» съехал с дороги в кювет, при этом пострадали четыре человека, двое из них — дети 2018 и 2019 годов рождения.

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter