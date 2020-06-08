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Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: мужчина погиб на месте происшествия
В ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Накануне сообщалось об аварии на трассе Киев-Чоп в районе Ровно.
В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте инцидента, пишут «ВартовіЕспресо».
Предварительно известно, что автомобиль Honda Civic, двигаясь в направлении Брест-Литовского шоссе, на высокой скорости въехал в бетонный парапет, обрамляющий опору путепровода.
От удара пассажир Honda, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из авто. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.
Также Honda задела легковушка BMW. Водители обоих автомобилей от помощи врачей отказались.
После аварии на месте работали спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Возможно, они установят больше подробностей о трагедии.
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