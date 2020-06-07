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В страшной автокатастрофе на трассе Киев-Чоп погибли четыре человека (фото)
В воскресенье, 7 июня, на трассе Киев-Чоп в районе Ровно произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.
Как сообщили в областном главке полиции, авария с участием трех легковых автомобилей и грузовика случилась у села Вересневое около 18:25.
По предварительной информации, погибли четыре человека — водитель и пассажиры Chevrolet Aveo, водитель Audi — травмирован.
Напомним, ночью 6 июня в Закарпатье пьяный патрульный полицейский в ДТП чуть не убил двоих детей. А три дня назад на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись две фуры.34
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