Происшествия

В страшной автокатастрофе на трассе Киев-Чоп погибли четыре человека (фото)

В воскресенье, 7 июня, на трассе Киев-Чоп в районе Ровно произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили в областном главке полиции, авария с участием трех легковых автомобилей и грузовика случилась у села Вересневое около 18:25.

По предварительной информации, погибли четыре человека — водитель и пассажиры Chevrolet Aveo, водитель Audi — травмирован.

Напомним, ночью 6 июня в Закарпатье пьяный патрульный полицейский в ДТП чуть не убил двоих детей. А три дня назад на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись две фуры.

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