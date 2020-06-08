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Ночная стрельба в Москве: бывший директор завода "Серп и Молот" открыл огонь по прохожим (видео)

Вечер воскресенья выдался в российской столице очень неспокойным: после скандала с изгнанием актера Панина около 22:00 на юго-западе Москвы на улице Строителей дом 5, корпус 3 неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия.

В результате пострадали двое прохожих, пишет сайт телеканала РенТВ.

Камера наблюдения сняла момент стрельбы по людям.

На кадрах видно, как люди беседуют у подъезда. В какой-то момент мужчина получает ранение в ногу и хватается за нее. Прохожие разбегаются от жилого дома, прячутся за машинами и пытаются понять, откуда ведется стрельба.

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека: женщина ранена в руку, мужчина — в ногу.

По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут.

Спецподразделение Росгвардии провело штурм квартиры, где скрывался подозреваемый, при этом ранее получил один из военных.

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«При проведении операции по его задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, — сообщила Иванова. — Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов“)».

Подозреваемый был задержан и позже госпитализирован. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Личность стрелка, предварительно, удалось установить: выстрелы производились из квартиры Дмитрия Павлова.

По словам жильцов дома, мужчина раньше работал директором завода «Серп и Молот». Эта информация проверяется.

СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Ранее «ФАКТЫ» писали о стрельбе в Москве возле здания ФСБ на Лубянке, ее последствия были более трагичными.

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