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Скандалиста Панина выгнали с похорон Кокшенова: что произошло
Российского актера Алексея Панина, который своим неадекватным поведением часто попадал в скандальные ситуации, выгнали с церемонии прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.
Причиной этого стали высказывания Панина о покойном и его нецензурная лексика. Панин назвал Кокшенова «бездарным режиссером и деревянным актером».
Кроме того, он заявил, что на прощание с артистом пришло больше светских хроникеров, чем друзей.
Уйти Панина с церемонии попросили друзья Кокшенова.
Церемония прощания с Кокшеновым прошла в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище, сообщает «Комсомольская правда».
После этого Панин сказал журналистам, что Кокшенов был талантливым артистом и даже «добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю!»
Напомним, народный артист России Михаил Кокшенов скончался 4 июня в лечебном центре в Подмосковье в возрасте 83 лет. Причиной смерти считают последствия инсульта.938
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