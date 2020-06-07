Шоу-бизнес

Скандалиста Панина выгнали с похорон Кокшенова: что произошло

Российского актера Алексея Панина, который своим неадекватным поведением часто попадал в скандальные ситуации, выгнали с церемонии прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.

Причиной этого стали высказывания Панина о покойном и его нецензурная лексика. Панин назвал Кокшенова «бездарным режиссером и деревянным актером».

Кроме того, он заявил, что на прощание с артистом пришло больше светских хроникеров, чем друзей.

Уйти Панина с церемонии попросили друзья Кокшенова.

Церемония прощания с Кокшеновым прошла в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище, сообщает «Комсомольская правда».

После этого Панин сказал журналистам, что Кокшенов был талантливым артистом и даже «добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю!»

Напомним, народный артист России Михаил Кокшенов скончался 4 июня в лечебном центре в Подмосковье в возрасте 83 лет. Причиной смерти считают последствия инсульта.

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