26.50 / 26.68 29.68 / 30.07
Киев: +28
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Скандалиста Панина выгнали с похорон Кокшенова: что произошло

16:50 7 июня 2020
Алексей Панин

Российского актера Алексея Панина, который своим неадекватным поведением часто попадал в скандальные ситуации, выгнали с церемонии прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.

Причиной этого стали высказывания Панина о покойном и его нецензурная лексика. Панин назвал Кокшенова «бездарным режиссером и деревянным актером».

Кроме того, он заявил, что на прощание с артистом пришло больше светских хроникеров, чем друзей.

Уйти Панина с церемонии попросили друзья Кокшенова.

Церемония прощания с Кокшеновым прошла в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище, сообщает «Комсомольская правда».

После этого Панин сказал журналистам, что Кокшенов был талантливым артистом и даже «добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю!»

Напомним, народный артист России Михаил Кокшенов скончался 4 июня в лечебном центре в Подмосковье в возрасте 83 лет. Причиной смерти считают последствия инсульта.

938

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Панин

Скандалиста Панина выгнали с похорон Кокшенова: что произошло

Олег Матвеев

Есть порох в пороховницах: украинский чемпион мира поразил мастерством в 50 лет (видео)

лечение коронавируса

«Лечить вас будет некому»: коронавирус вызвал коллапс в Харьковской инфекционной больнице

система

Коронавирус: число зараженных в мире превысило 7 миллионов человек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер