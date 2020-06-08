Украина

Катастрофа МН17: в Нидерландах начался второй блок слушаний по делу о сбитом “Боинге”

В понедельник, 8 июня, в Нидерландах начинается очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом малазийском «Боинге» рейса МН17.

В Судебном комплексе Схипхол после подведения итогов предыдущего блока, прокуратура выступит с презентацией расследования авиакатастрофы. В конце этого блока слушаний суд примет необходимые решения и будет ожидать следующего блока слушаний, который начнется 31 августа 2020 года.

Предполагается, что вся первая неделя будет «посвящена представлению суда, возможным замечаниям защиты и адвокатов родственников, а также представлению прокуратуры». В суде прогнозируют, что из-за запросов защиты о возможных следственных действиях эта часть слушаний может завершиться 26 июня.

Дело по катастрофе рейса МН 17 состоит из 36 тысяч страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».

В связи с пандемией коронавируса, будет открыт только зал D, в котором непосредственно идет процесс. Все присутствующие должны будут соблюдать дистанцию и другие требования карантина.

В пресс-центр допустят только 30 представителей СМИ (пресс-центр рассчитан на 500 человек), передает «Интерфакс-Украина».

Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы.

Напомним, судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 начался 9 марта. Ни один из четырех обвиняемых — Дубинский, Стрелков, Пулатов и Харченко — не прибыли в суд, дело рассматривается без них. Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина.

Процесс ведет председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), с которым заседают Дагмар Костэр (Dagmar Koster) и Хелэйна Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens).

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров — подданные Нидерландов.

Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», который принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

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