26.50 / 26.68 29.64 / 30.06
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Как в США: в Брюсселе устроили погромы, протестуя против расизма

10:32 8 июня 2020
протесты в Брюсселе

После беспорядков в США, которые спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией, акции протеста прошли в столице Бельгии.

Вечером 7 июня протесты в Брюсселе переросли в погромы. Протестующие бросали в полицию камнями, сорванными светофорами, пытались разрушить оцепление, громили дорогие бутики. Один из магазинов был подожжен.

Эпицентром беспорядков стал эмигрантский квартал Матонж, где проживают выходцы из Африки, сообщил телеканал RTBF.

Видео в Twitter опубликовал блогер Рустем Агадамов.



Между тем, ситуация в США вернулась под контроль. По приказу президента Трампа из Вашингтона вывели нацгвардию, а в Нью-Йорке на день раньше отменили комендантский час.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Украина

В Украине резко сократят количество районов: карта всех областей с админделением

Мост в Николаеской области

Не выдержал веса "великана": в Николаевской области под грузовиком обрушился мост

Богдана Костюк

Ушла из жизни известная украинская журналистка Богдана Костюк: в сети волна скорби

Дыра в земле в Забайкалье

В России обнаружили странные дыры в земле глубиной до 10 метров (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер