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Как в США: в Брюсселе устроили погромы, протестуя против расизма
После беспорядков в США, которые спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией, акции протеста прошли в столице Бельгии.
Вечером 7 июня протесты в Брюсселе переросли в погромы. Протестующие бросали в полицию камнями, сорванными светофорами, пытались разрушить оцепление, громили дорогие бутики. Один из магазинов был подожжен.
Эпицентром беспорядков стал эмигрантский квартал Матонж, где проживают выходцы из Африки, сообщил телеканал RTBF.
Видео в Twitter опубликовал блогер Рустем Агадамов.
#BLACK_LIVES_MATTER вчера в Брюсселе pic.twitter.com/YGHXorOzNa— Roustem Adagamov (@adagamov) June 8, 2020
Между тем, ситуация в США вернулась под контроль. По приказу президента Трампа из Вашингтона вывели нацгвардию, а в Нью-Йорке на день раньше отменили комендантский час.148
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!