Мир

Как в США: в Брюсселе устроили погромы, протестуя против расизма

После беспорядков в США, которые спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией, акции протеста прошли в столице Бельгии.



Вечером 7 июня протесты в Брюсселе переросли в погромы. Протестующие бросали в полицию камнями, сорванными светофорами, пытались разрушить оцепление, громили дорогие бутики. Один из магазинов был подожжен.



Эпицентром беспорядков стал эмигрантский квартал Матонж, где проживают выходцы из Африки, сообщил телеканал RTBF.



Видео в Twitter опубликовал блогер Рустем Агадамов.

Между тем, ситуация в США вернулась под контроль. По приказу президента Трампа из Вашингтона вывели нацгвардию, а в Нью-Йорке на день раньше отменили комендантский час.

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