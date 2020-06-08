Тройное убийство под Киевом: выжившая мать подозреваемого рассказала жуткие детали

Происшествия

Мужчина, который 7 июня в Фастове убил троих человек и тяжело ранил собственную мать, имеет психическое расстройство.

Его направляли на лечение в специальное медучреждение, но в связи с тем, что в семье нет денег, на лечение он не попал.

«У него психические расстройства, он имел направление в Глеваху (специальную больницу — ред.). Но его туда не брали, потому что я не имела денег на его лечение», — сказала мать убийцы.

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

Напомним, от рук 28-летнего мужчины погибли его родная сестра и двое квартирантов, которые снимали жилье у семьи.

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