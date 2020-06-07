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Под Киевом неадекват зарезал троих человек
В Фастове (Киевская область) пьяный мужчина устроил резню, в результате которой погибли три человека. На днях в Харькове иностранец с ножом напал на девушку.
ЧП под Киевом произошло 7 июня в частном доме после 16:00.
В результате нанесенных ранений двое мужчин и одна женщина скончались на месте, еще одну женщину — госпитализировали, сообщает УНН, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
Нападавшему 28 лет. Его задержали.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности жертв.
Напомним, на Буковине мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце на глазах у семилетней дочери. А во Львове ножом убили известного музыканта.
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