Под Киевом неадекват зарезал троих человек

Происшествия

В Фастове (Киевская область) пьяный мужчина устроил резню, в результате которой погибли три человека. На днях в Харькове иностранец с ножом напал на девушку.



ЧП под Киевом произошло 7 июня в частном доме после 16:00.

В результате нанесенных ранений двое мужчин и одна женщина скончались на месте, еще одну женщину — госпитализировали, сообщает УНН, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Нападавшему 28 лет. Его задержали.



Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности жертв.



Напомним, на Буковине мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце на глазах у семилетней дочери. А во Львове ножом убили известного музыканта.



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