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Происшествия

В Днепре змея забралась в квартиру на седьмом этаже (фото, видео)

13:43 8 июня 2020
Змея в квартире

В Днепре жительница многоэтажного дома обнаружила в своей квартире на 7-м этаже метровую змею. Ранее в сеть выложили фото девушки из Мариуполя, которая ходит в магазин со змеей на шее.

Как сообщают в Главном управлении ГосЧС в Днепропетровской области, спасатели, прибывшие на место ЧП, обнаружили змею на кухне. Пресмыкающееся изловили при помощи специального устройства, а затем вывезли за город и выпустили.

Какая именно змея заползла в квартиру жительницы Днепра и как она там оказалась, не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одесситка обнаружила в своем туалете змею. Оказалось, что «гостья» живет у соседей снизу. А то, как она попала в соседнюю квартиру, так и осталось неизвестным.

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