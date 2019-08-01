Общество и люди

Всегда под охраной: в Мариуполе женщина ездит в маршрутке и ходит в магазины с крупной змеей на шее (фото)

В Мариуполе жителей города взбудоражила девушка, разгуливающая по улицам и ездящая в транспорте с питоном на шее. Ранее в курортной Кирилловке отдыхающие испугались якобы ядовитой змеи, которая оказалась водяным ужом.

Как сообщает 0629, девушку со змеей видели в маршрутном такси № 101. Позже выяснилось, что ее со столь необычным «украшением» на шее видели и другие жители города.

Их реакция на соседство с достаточно большой змеей была разной. Под постом о девушке и змее, который издание разместило в социальных сетях, появились следующие комментарии:

«Она ездит с ним на Песчанку и там люди с ним фотографируются. Мы ехали с ней в транспорте как-то».

«Ехала с этой девушкой, стояла рядом и ни чего такого не произошло. А иногда люди бывают хуже, чем животные».

«Она с ним регулярно ездит в маршрутке! Честно говоря не очень приятно… Глядя на нее впечатление, что плевать она хотела!»

«Я один раз с ней в 124 ехала… люди все были в шоке».

А одна из читательниц — Ольга Дымова — прислала фото из мариупольского супермаркета.

Некоторые очевидцы были в шоке от такого шоппинга:

«Это мадам зашла со змеей в АТБ на 23 Мкр. Все кассиры и люди были в шоке. Кассир, когда отпускала, аж встала, а потом поставила табличку, что касса не работает. У человека был шок. Как можно с такой ездить в транспорте».

«А реакция охраны и управляющего магазином меня удивляет. Я была свидетелем этой картины. Лично меня это возмущает. Охранник повесил (видимо, змею. — Ред.) себе на шею и держал пост на входе. Люди шарахались, а охранник шутливо улыбался. Когда это прекратиться?»

Но были и те, кто не увидел ничего возмутительного в том, что девушка разгуливает с питоном на шее.

«Просто это не привычное для людей явление, вот и паника. Мне, например, больше не приятно ехать в автобусе с человеком, который пьет пиво, слушает музыку без гарнитуры, разговаривает громко по телефону, ну или воняет какими-нибудь тошнотворным духами».

«Он милашный и точно с ним приятней ехать в автобусе, чем с вонючим алкашом».

Специалист по рептилиям Саак Кюбелян рассказал изданию, что рептилия — императорский удав: «Если он ручной, то не укусит. Но если голодный и раздражен, то может кинуться и напугать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе жительница многоквартирного дома обнаружила в своем туалете живую змею. Каким образом животное попало в квартиру — загадка даже для спасателей, которые прибыли по вызову испуганной хозяйки.



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