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Всегда под охраной: в Мариуполе женщина ездит в маршрутке и ходит в магазины с крупной змеей на шее (фото)
В Мариуполе жителей города взбудоражила девушка, разгуливающая по улицам и ездящая в транспорте с питоном на шее. Ранее в курортной Кирилловке отдыхающие испугались якобы ядовитой змеи, которая оказалась водяным ужом.
Как сообщает 0629, девушку со змеей видели в маршрутном такси № 101. Позже выяснилось, что ее со столь необычным «украшением» на шее видели и другие жители города.
Их реакция на соседство с достаточно большой змеей была разной. Под постом о девушке и змее, который издание разместило в социальных сетях, появились следующие комментарии:
«Она ездит с ним на Песчанку и там люди с ним фотографируются. Мы ехали с ней в транспорте как-то».
«Ехала с этой девушкой, стояла рядом и ни чего такого не произошло. А иногда люди бывают хуже, чем животные».
«Она с ним регулярно ездит в маршрутке! Честно говоря не очень приятно… Глядя на нее впечатление, что плевать она хотела!»
«Я один раз с ней в 124 ехала… люди все были в шоке».
А одна из читательниц — Ольга Дымова — прислала фото из мариупольского супермаркета.
Некоторые очевидцы были в шоке от такого шоппинга:
«Это мадам зашла со змеей в АТБ на 23 Мкр. Все кассиры и люди были в шоке. Кассир, когда отпускала, аж встала, а потом поставила табличку, что касса не работает. У человека был шок. Как можно с такой ездить в транспорте».
«А реакция охраны и управляющего магазином меня удивляет. Я была свидетелем этой картины. Лично меня это возмущает. Охранник повесил (видимо, змею. — Ред.) себе на шею и держал пост на входе. Люди шарахались, а охранник шутливо улыбался. Когда это прекратиться?»
Но были и те, кто не увидел ничего возмутительного в том, что девушка разгуливает с питоном на шее.
«Просто это не привычное для людей явление, вот и паника. Мне, например, больше не приятно ехать в автобусе с человеком, который пьет пиво, слушает музыку без гарнитуры, разговаривает громко по телефону, ну или воняет какими-нибудь тошнотворным духами».
«Он милашный и точно с ним приятней ехать в автобусе, чем с вонючим алкашом».
Специалист по рептилиям Саак Кюбелян рассказал изданию, что рептилия — императорский удав: «Если он ручной, то не укусит. Но если голодный и раздражен, то может кинуться и напугать».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе жительница многоквартирного дома обнаружила в своем туалете живую змею. Каким образом животное попало в квартиру — загадка даже для спасателей, которые прибыли по вызову испуганной хозяйки.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».