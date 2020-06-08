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На Львовщину обрушился ливень с градом: в сеть попало впечатляющее видео разгулявшейся стихии
В минувшие выходные, когда в Украине резко потеплело, в Львовской области прошел сильный ливень с градом.
«Сюрпризы погоды — сильный ливень с градом в селе Гребенив 7 июня. Львовская область, Сколивский район», — пишет на своей страничке Олег Стефанишин и публикует в сети фото и видео непогоды на Львовщине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют на этой неделе в Украине жаркую погоду — местами днем будет до +35. Прохладнее будет в западных регионах, где ожидаются дожди.420
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