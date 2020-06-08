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До +35 градусов: синоптик рассказала о погоде на этой неделе
Летняя жара, пришедшая в Украину на минувших выходных, на этой неделе только усилится.
«Днем ожидается +27+32 градуса, в середине недели на востоке, в центре и на юге страны местами будет до +35 градусов. В западных районах будет свежее — максимально + 23 + 28 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что такая «относительная прохлада» обуславливается периодическими дождями с грозами. А в большинстве районов Украины будет сухо и ясно.
В Киеве 9 июня будет сухо и жарко — днем около 30 градусов. Вечером есть вероятность локального грозового дождя.
«В дальнейшем в столице удержится такая же жаркая погода. Вся неделя обещает быть сухой, ближайшие дожди, кроме вечернего во вторник, ожидаются 14−15 июня», — сообщает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», май 2020 года признан в мире самым жарким за всю историю метеонаблюдений. А в Украине последний месяц весны оказался аномально холодным.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».73
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