Общество и люди

До +35 градусов: синоптик рассказала о погоде на этой неделе

Летняя жара, пришедшая в Украину на минувших выходных, на этой неделе только усилится.

«Днем ожидается +27+32 градуса, в середине недели на востоке, в центре и на юге страны местами будет до +35 градусов. В западных районах будет свежее — максимально + 23 + 28 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что такая «относительная прохлада» обуславливается периодическими дождями с грозами. А в большинстве районов Украины будет сухо и ясно.

В Киеве 9 июня будет сухо и жарко — днем около 30 градусов. Вечером есть вероятность локального грозового дождя.

«В дальнейшем в столице удержится такая же жаркая погода. Вся неделя обещает быть сухой, ближайшие дожди, кроме вечернего во вторник, ожидаются 14−15 июня», — сообщает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», май 2020 года признан в мире самым жарким за всю историю метеонаблюдений. А в Украине последний месяц весны оказался аномально холодным.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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