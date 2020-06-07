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Украина

Лето пришло и осталось: синоптики обещают украинцам жару

7:34 7 июня 2020
Солнечный день

В ближайшие выходные, 7 и 8 июня, прогнозируется теплая летняя погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье, 7 июня, на западе страны температура поднимется до 28 градусов, на востоке — до 30 градусов, а на юге — до 31 градуса. Небольшие дожди прогнозируются только в западных регионах.

В понедельник, 8 июня, сохранится такая же теплая погода с небольшими осадками на западе. В Киеве температура будет достигать 29 градусов, дни будут солнечными, без дождей.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют открыть пляжи и зоны отдыха, так как они входят в список общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных ограничений. В столице назвали срок их открытия для отдыхающих.

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