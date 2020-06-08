Неблагодарные: российский журналист раскрыл неудобную правду о "поддержке" россиянами "Крымнаша"

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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов запустил в Twitter опрос об отношении россиян к оккупации Крыма. Ответ получился совсем «непатриотичным» — 63,7% процентов не поддержали президента Путина, который приказал захватить полуостров весной 2014 года.
В голосовании приняли участие 26 829 человек. Почти 64% высказались против аннексии Крыма. 11,5% равнодушно отнеслись к захвату украинского полуострова — им «все равно». Поддержали Путина и «благодарны ему за присоединение Крыма» почти 25% из числа голосовавших.
Напомним, за годы оккупации Крым из курорта превратился в гигантскую военную базу. Россия не только «гонит» на полуостров военную технику, но и забирает в свою армию все больше молодых крымчан. Отказники по политическим мотивам рискуют получить тюремный срок. За период оккупации уже более 22 тысяч крымчан были призваны на срочную службу в ВС РФ.302
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