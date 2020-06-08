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Украинские звезды открыли пляжный сезон (фото, видео)
Украинские звезды решили не отставать от своих поклонников, которые посвятили выходные морю и солнцу, и открыли пляжный сезон.
Влюбленные Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отправились в Затоку Одесской области.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхали на Днепре.
Не отставал от них и Владимир Остапчук со своей возлюбленной. «У каждого из нас есть выбор. Всегда. И у каждого всегда есть выбор быть счастливым. Ведь счастье — это просто», — подписал он видео, сделанное во время отдыха.
Ольга Сумская с мужем расслаблялись на любимом озере. «Если границы закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо», - заявила Ольга.
На озеро отправилась и Маричка Падалко.
А Лилия Ребрик решила отдыхать в бассейне.
А вот солистка коллектива KAZKA Александра Зарицкая так обрадовалась солнцу и воде, что устроила танцы на балконе.
Ранее медики заявили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением защищает от COVID-19.306
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