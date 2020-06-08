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Шоу-бизнес

Украинские звезды открыли пляжный сезон (фото, видео)

14:56 8 июня 2020
Ольга Сумская

Украинские звезды решили не отставать от своих поклонников, которые посвятили выходные морю и солнцу, и открыли пляжный сезон.

Влюбленные Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отправились в Затоку Одесской области.

Павлик

Репяхова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхали на Днепре.

Осадчая

Горбунов

Не отставал от них и Владимир Остапчук со своей возлюбленной. «У каждого из нас есть выбор. Всегда. И у каждого всегда есть выбор быть счастливым. Ведь счастье — это просто», — подписал он видео, сделанное во время отдыха.

Ольга Сумская с мужем расслаблялись на любимом озере. «Если границы закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо», - заявила Ольга.

Сумская

Борисюк

На озеро отправилась и Маричка Падалко.

А Лилия Ребрик решила отдыхать в бассейне.

А вот солистка коллектива KAZKA Александра Зарицкая так обрадовалась солнцу и воде, что устроила танцы на балконе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Ранее медики заявили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением защищает от COVID-19.

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