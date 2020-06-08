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Украина

Пропали документы и деньги: вокруг смерти волонтера Панича разгорается скандал

15:52 8 июня 2020
виталий панич

В киевской больнице № 4, где умер известный волонтер Виталий Панич, назревает скандал. Выяснилось, что после смерти пациента куда-то пропали его документы — паспорт и идентификационный код, а также телефон и деньги.

Волонтеры, приехавшие подержать супругу Панича Наталью, вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт кражи. Полицейские ведут опрос свидетелей.

Пообщавшиеся с Наталией Панич волонтеры говорят, что Виталию за десять дней в больнице пришлось пройти все круги ада, в том числе столкнуться с отсутствием лечения и хамским отношением врача.

Напомним, больница № 4 в Киеве была включена в список медучреждений, переориентированных на лечение больных COVID-19.

Фото Виталий Панич/Facebook

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