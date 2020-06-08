Происшествия

Унесли даже ложки: во время карантина на ж/д вокзале Николаева разворовали волонтерский пост (фото)

О том, что во время карантина на николаевском железнодорожном вокзале был разворован работавший там на протяжении последних лет пост, на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ирина Абрамова.

«Пока все были закрыты на карантин, было вынесено все имущество волонтерского поста, который был расположен на втором этаже железнодорожного вокзала Николаева. Поскольку вокзал был закрыт, то мы считаем, что кражу имущества поста осуществили именно работники вокзала. А имущества там было немало», — написала Абрамова. Женщина перечислила все похищенное, среди которого холодильник, телевизор, микроволновая печь, обогреватель, мебель, посуда — всего несколько десятков наименований.

«А самое главное, что в неизвестном направлении исчезли все флаги с подписями бойцов, а ведь некоторые бойцы погибли… Украдена и коллекция шевронов. Отдельно отмечу, что у руководства вокзала есть все наши телефоны, многих волонтеров, которые с 2015 года встречали и провожали бойцов на фронт. Нам ни одного звонка не было. Поэтому мы считаем, что совершена кража. Притом совершена кража должностными лицами государственного (!) предприятия «Укрзалізниця», а именно «Пассажирская компания АО «Укрзалізниця». Неужели вы такие бедные, что вам не хватало имущества волонтеров?» — пишет Ирина Абрамова.

Волонтер сообщила, что уже обратилась на правительственную горячую линию и ждет реакции и помощи полиции в возвращении исчезнувших с поста вещей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что спецслужбы разоблачили факты грандиозных хищений во время проведения закупок продуктов питания для нужд Национальной академии сухопутных войск во Львове. Речь идет о 16 миллионах гривен.

Также недавно во Львове неизвестные обстреляли автомобиль волонтера, развозившего продукты находящимся на самоизоляции во время карантина.

А в Одессе украли «Полку добра» для нуждающихся горожан.

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