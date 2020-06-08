Украина

Оккупанты направили в суд сфабрикованное дело против Джемилева: адвокат указал на важный нюанс

В России следственные органы не просто сфабриковали дело против лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева, но еще и полностью нарушили процедуру обращения в суд. Об очередных проколах российского следствия рассказал адвокат Джемилева Николай Полозов.

По словам Полозова, следственный комитет РФ «подставил» крымских прокуроров, поспешив отрапортовать о передаче дела в суд. В теории, составив обвинительное заключение, прокурор должен уведомить обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) его представителей. При этом от прокурора не требуется слать никаких уведомлений следственному органу.

«А в оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-агъа не известили, а первым делом незаконно известили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал. Господа прокуроры, прокол-с», — заявил Полозов.

Ранее Полозов указал, что в деле против Мустафы Джемилева российские следователи допустили грубые нарушения. Лидера крымских татар обвинили в том, что в 2014 году он якобы «незаконно пересек российский пункт пропуска «Армянск». На тот момент в законах не было упоминаний о таком пункте пропуска, зарегистрировали «Армянск» лишь в 2015 году. Кроме того, в деле так и не появились ссылки на запрет Джемилеву посещать Крым. По другим эпизодам срок привлечения к ответственности истек еще в 2019 году.

Фото cpUAct /Facebook

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