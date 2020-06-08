В Одессе водитель-иностранец сбил четверых детей, переходивших дорогу на зеленый свет (фото)

Происшествия

В понедельник, 8 июня, в Одессе произошло резонансное ДТП, в результате которого пострадали четверо несовершеннолетних. (Недавно в Приморском районе города BMW на переходе сбил женщину с ребенком.)

По словам очевидцев, водитель «копейки» наехал на детей на Адмиральском проспекте, прямо на пешеходном переходе, который они пересекали на зеленый сигнал светофора. «Удар был такой силы, что дети буквально улетели… Без обуви…» — утверждают свидетели. Они также говорят, автомашиной управлял иностранец, гражданин одной из стран Закавказья (бывших советских республик).

«К месту ДТП приехали его соотечественники… Они оказывали давление на родителей, полицию и свидетелей. Препятствовали проведению следственных действий и эвакуации автомобиля. Потерпевших детей госпитализировали», — уточняют свидетели.

Информацию о ДТП подтвердили в управлении патрульной полиции и констатировали: «На месте происшествия — пересечении Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной — водитель автомобиля „ВАЗ“ на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на четырех детей, 2007−2008 годов рождения. На месте уже работает скорая помощь».

Как добавили в управлении, у 30-летнего водителя при себе не было документов (водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства). Патрульные составили соответствующие постановления за нарушение ПДД.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Черновцах: пьяный водитель насмерть сбил женщину, после чего поджег свой автомобиль.

Читайте также: В Киеве такси снесло женщину с ребенком

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter