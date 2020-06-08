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Украина

Боевики «ЛНР» начали задерживать участвующих в забастовке шахтеров: что об этом известно

20:55 8 июня 2020
шахта

На оккупированной части Луганской области готовятся к закрытию три шахты, а боевики «ЛНР» активно вычисляют недовольных в горняцкой среде. Начались запугивания и задержания шахтеров, организовывающих или участвующих в акциях протеста.

В поселке Дубовский рядом с Антрацитом забастовку организовали работники шахты «Комсомольская». Горняки отказались выходить из шахты и требуют заплатить им за работу в марте и апреле. Оккупанты в ответ на это закрыли подъездные пути к поселку, установив на въезде блокпост, а в городе так называемая «МГБ» активно ищет зачинщиков протестов.

Как сообщает Восточная правозащитная группа, были задержаны двое работников шахты «Комсомольская». Их увезли на допрос в Антрацит, и с тех пор на связь задержанные не выходили. Оккупанты допрашивают работников предприятия, запугивают их близких, вызвали на «беседу» председателя профсоюза шахты.

В Антрацитовском районе выключили мобильную связь. Это событие в городе также связывают с попытками оккупантов помешать шахтерам самоорганизоваться и добиться выполнения требований.

Напомним, к забастовке на шахте «Комсомольская» хотят присоединиться рабочие с шахты «Белореченская». На улицах оккупированных городов появились листовки с призывом к протестам.

Фото miningwiki.ru

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Боевики «ЛНР» начали задерживать участвующих в забастовке шахтеров: что об этом известно

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