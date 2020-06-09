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Карантин помог: неискушенная в бизнесе девушка запустила бренд кружевных пижам и разбогатела

1:55 9 июня 2020
Бриджит Биднер

Введение в большинстве стран мира карантина в значительной степени способствовало увеличению продаж через Интернет, чем не преминули воспользоваться сметливые онлайн-торговцы.

Одной из них оказалась и 21-летняя австралийская студентка Бриджит Биднер, которая сумела заработать значительную сумму, торгуя кружевными пижамами.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Издание сообщает, что девушка решила создать собственный бренд пижам One Empire в 2018 году, поскольку не могла найти пижаму, которая подходила бы ей по цене и качеству. Тогда же она основала компанию, которая занимается дизайном и изготовлением удобных недорогих топов и шорт из натуральных тканей.

Но долгое время продажи шли ни шатко ни валко, и Бриджит с подругой рассматривали свое занятие как некий «довесок» к учебе — больших прибылей оно не приносило, но и закрывать его было жалко.

Но ситуация в значительной мере изменилась с введением карантина: оставаясь дома на весь день, женщины начали искать удобные для себя пижамы в Сети, и на One Empire посыпались заказы.

В результате, по словам Бриджит, за последние два месяца продажи марки значительно выросли, что позволяет надеяться на то, что к концу года доход компании будет равен миллиону долларов. Тем более, что для продвижения своего бренда девушки используются различные интернет-платформы и социальные сети.

Основательница One Empire отметила, что при разработке дизайна пижам она вдохновлялась примерами других изделий на сайте Pinterest. Кроме того, Биднер подчеркивает, что ей не нравятся принты, поэтому в ассортименте ее бренда представлены только однотонные комплекты из атласной ткани разных цветов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной тенденции времен карантина: в апреле сеть захлестнула мода на «каранкини» — мини-бикини из медицинских масок.

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