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Помог коронавирус: женщина разбогатела, изобретя "трикини"
Введение карантина во многих странах Европы поставило мелкий бизнес на грань выживания: будучи ограниченными в возможностях передвижения, многие потенциальные покупатели решили не тратиться напрасно на предметы летнего отдыха и отложить покупки до лучших времен.
Примерно с такими же трудностями столкнулась и итальянская предпринимательница и дизайнер Тициана Скарамуззо, владеющая магазином бикини Elexa: из-за введенных итальянским правительством ограничений количество ее покупателей значительно уменьшилось: кому нужны бикини, когда поездки к морю запрещены на несколько месяцев?
Об этом пишет Daily Mail.
Чтобы поднять настроение себе и членам своей семьи, Тициана начала разрабатывать дизайн комплектов, состоящих из купальников и защитной маски с одинаковым принтом.
Интересно, что когда женщина разместила в социальных сетях снимки дочери в новых вещах, фотографии стали вирусными и спрос на продукцию бренда вырос. Покупатели принялись скупать одежду марки, восхитившись нарядами, которые получили название «трикини» (комплект из трех вещей — «бикини + маска»).
Героиня материала считает, что ее клиенты стали заказывать разноцветные комплекты из-за стремления к позитиву.
Издание отмечает, что в марте медицинскую маску в тон платья назвали новым уровнем коронавирусной моды после того, как президент Словакии Зузана Чапутова появилась на мероприятии в таком образе. Она принесла присягу в розовом платье и защитной маске того же цвета. В тот же день лидера Словакии запечатлели в другом наряде — она вышла в свет в платье винного цвета и подобрала к нему маску такого же оттенка.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной тенденции времен карантина: в апреле сеть захлестнула мода на «каранкини» — мини-бикини из медицинских масок.333
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