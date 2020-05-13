Помог коронавирус: женщина разбогатела, изобретя "трикини"

Мир

Введение карантина во многих странах Европы поставило мелкий бизнес на грань выживания: будучи ограниченными в возможностях передвижения, многие потенциальные покупатели решили не тратиться напрасно на предметы летнего отдыха и отложить покупки до лучших времен.

Примерно с такими же трудностями столкнулась и итальянская предпринимательница и дизайнер Тициана Скарамуззо, владеющая магазином бикини Elexa: из-за введенных итальянским правительством ограничений количество ее покупателей значительно уменьшилось: кому нужны бикини, когда поездки к морю запрещены на несколько месяцев?

Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы поднять настроение себе и членам своей семьи, Тициана начала разрабатывать дизайн комплектов, состоящих из купальников и защитной маски с одинаковым принтом.

Интересно, что когда женщина разместила в социальных сетях снимки дочери в новых вещах, фотографии стали вирусными и спрос на продукцию бренда вырос. Покупатели принялись скупать одежду марки, восхитившись нарядами, которые получили название «трикини» (комплект из трех вещей — «бикини + маска»).

Героиня материала считает, что ее клиенты стали заказывать разноцветные комплекты из-за стремления к позитиву.

Издание отмечает, что в марте медицинскую маску в тон платья назвали новым уровнем коронавирусной моды после того, как президент Словакии Зузана Чапутова появилась на мероприятии в таком образе. Она принесла присягу в розовом платье и защитной маске того же цвета. В тот же день лидера Словакии запечатлели в другом наряде — она вышла в свет в платье винного цвета и подобрала к нему маску такого же оттенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной тенденции времен карантина: в апреле сеть захлестнула мода на «каранкини» — мини-бикини из медицинских масок.

333

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter