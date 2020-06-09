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Украина

Не повод для запрета: министр культуры Ткаченко вступился за фильмы с участием "крымнашистов"

2:40 9 июня 2020
Александр Ткаченко

Назначенный на прошлой неделе министром культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что факт запрета въезда в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие этот человек был запрещены.

Об этом он заявил в эфире телеканала «UA: Первый», передает «Интерфакс-Украина».

Таким образом Ткаченко прокомментировал исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

«Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти», — заявил он.

По мнению министра, нужно различать случаи, когда речь идет об артистах, против которых возбуждены уголовные дела — Охлобыстина, Пореченкова и т. д., когда на полку кладутся сотни часов аудиовизуального продукта, где сыграли «запрещенные» актеры.

Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие «черные списки» было прозрачным и понятным.

«По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены», — добавил Ткаченко.

Напомним, что в ноябре 2017 года звезду «Сватов» актера Добронравова внесли в «черный список» Министерства культуры Украины, поэтому сериал на долгое время был запрещен к показу в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что СМИ заподозрили министра культуры Ткаченко в попытках обанкротить «Укркинохронику» с целью захвата земли.

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