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Не повод для запрета: министр культуры Ткаченко вступился за фильмы с участием "крымнашистов"
Назначенный на прошлой неделе министром культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что факт запрета въезда в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие этот человек был запрещены.
Об этом он заявил в эфире телеканала «UA: Первый», передает «Интерфакс-Украина».
Таким образом Ткаченко прокомментировал исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.
«Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти», — заявил он.
По мнению министра, нужно различать случаи, когда речь идет об артистах, против которых возбуждены уголовные дела — Охлобыстина, Пореченкова
Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие «черные списки» было прозрачным и понятным.
«По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены», — добавил Ткаченко.
Напомним, что в ноябре 2017 года звезду «Сватов» актера Добронравова внесли в «черный список» Министерства культуры Украины, поэтому сериал на долгое время был запрещен к показу в Украине.
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