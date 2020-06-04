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Рада назначила "слугу народа" Ткаченко министром культуры
После того, как Верховная Рада поддержала отставку вице-премьер-министра Вадима Пристайко, народные депутаты Украины проголосовали за назначение министром культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
За его назначения проголосовали 263 народных депутатов Украины. Сам Ткаченко участия в голосовании не принимал.
Также нардепы поддержали досрочное прекращение полномочий Ткаченко в связи с сего назначением в Кабмин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине ранее сообщали о грядущих кадровых перестановках, в том числе и анонсировали назначение Ткаченко в Минкульт.56
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