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Украина

Рада назначила "слугу народа" Ткаченко министром культуры

12:01 4 июня 2020
Александр Ткаченко

После того, как Верховная Рада поддержала отставку вице-премьер-министра Вадима Пристайко, народные депутаты Украины проголосовали за назначение министром культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

За его назначения проголосовали 263 народных депутатов Украины. Сам Ткаченко участия в голосовании не принимал.

Также нардепы поддержали досрочное прекращение полномочий Ткаченко в связи с сего назначением в Кабмин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине ранее сообщали о грядущих кадровых перестановках, в том числе и анонсировали назначение Ткаченко в Минкульт.

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