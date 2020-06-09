Мир

Американцы пьют отбеливатели и активно вдыхают их: что происходит

Несмотря на частые случаи отправления бытовой химией некоторые жители США упорно продолжают потреблять отбеливатели вовнутрь с целью профилактики и лечения коронавируса.

Об этом пишет Sky со ссылкой на LiveScience.

Частично это вызвано тем, что стоимость медицинских процедур в больницах очень высока.

Помимо отбеливателей в ход идут разного рода дезинфектанты, а также другие продукты для уборки дома, вовсе не предназначенные для таких целей.

По данным исследования американских Центров по контролю и профилактике болезней, почти 39% американцев пытались предпринять меры защиты, которые можно счесть опасными для здоровья.

Исследование проводилось в мае вскоре после того, как Дональд Трамп публично спросил мнение ученых о том, могут ли инъекции подобных продуктов лечить COVID-19.

Из 502 человек, опрошенных учеными, 19% добавляли отбеливатели в пищу, включая фрукты и овощи, 18% пытались использовать средства для очистки дома и дезинфектанты на руках и коже. 4% пили отбеливатели и полоскали ими рот, используя для этих целей также мыльную пену и дезинфектанты.

Еще 6% участников опроса вдыхали испарения от домашних очистителей или дезинфектантов, 10% наносили на тело разного рода очищающие средства и спреи для дезинфекции.

В то же время исследователи с тревогой отмечают, что подобные продукты содержат химические средства, не предназначенные для употребления внутрь, нанесения на кожу и тому подобных целей. Пользоваться ими можно только в специальных перчатках, применяя строго по назначению.

Нарушение правил грозит самыми опасными осложнениями вплоть до летальных исходов. Отметим, что в некоторых странах мира наблюдались массовые отравления со смертельными случаями после использования этилового спирта, с помощью которого люди пытались защитить себя от коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус может погибнуть через минуту после того, как внутрь организма будет доставлен «дезинфицирующий» солнечный свет, британская Reckitt Benckiser, производящая антисептики, была вынуждена опубликовать официальное заявление по поводу применения санитайзеров из-за начавшихся спекуляций в медиа и вопросов к ее представителям.

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